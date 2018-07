Previsioni Meteo, weekend pazzesco sull’Italia: caldo Africano in Calabria e Sicilia con temperature roventi, temporali al Nord [DATI]

21 luglio 2018 12:53

Previsioni Meteo, incredibile weekend in Italia: forte maltempo al Nord con violenti temporali, caldo Africano al Sud con temperature roventi in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Italia letteralmente divisa in due in questo weekend di mezza estate: forti temporali stanno colpendo il Nord Italia, e stamattina hanno provocato disagi per gli allagamenti al Nord/Ovest e soprattutto nel basso Piemonte dove sono caduti 112mm di pioggia a Castelnuovo Scrivia, 71mm ad Alessandria, 32mm ad Asti, 25mm a Carmagnola; in Liguria sono caduti 60mm ad Arenzano, 31mm a Levanto, 27mm a Rapallo, 25mm a Moneglia e Varazze, infine in Lombardia 38mm a Lodi, 30mm a Bergamo, 25mm a Milano. Situazione completamente differente al Sud dove splende il sole e fa molto caldo: abbiamo già +36°C a Cosenza e Foggia, +35°C a Trapani, +34°C a Lecce e Reggio Calabria, temperature che aumenteranno ancora nel pomeriggio e poi soprattutto domani, Domenica 22 Luglio, che sarà il giorno (fin qui) più caldo dell’anno con punte di +44°C in Sicilia e di +40°C in Calabria, fino a +39°C tra Puglia e Basilicata. Al Nord, invece, continuerà il maltempo che si estenderà anche a Toscana, Marche e Umbria. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: