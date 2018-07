Previsioni Meteo, in Sicilia si toccano i +40°C, in Calabria +35°C: nel weekend si infuoca l’estate Mediterranea

13 luglio 2018 19:30

Nel Weekend si infuocherà l’estate mediterranea: in Sicilia si toccherà i +40°C mentre in Calabria i +35°C

Caldo in aumento nel Sud Italia e soprattutto sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, oggi raggiunte dalla “lingua” d’aria rovente africana proveniente dal cuore del Sahara. Le temperature hanno raggiunto i +40°C in modo isolato nelle zone interne delle due isole, mentre in modo più diffuso hanno superato i +37/+38°C. In entrambi i capoluoghi, Palermo e Cagliari, la temperatura ha raggiunto i +35°C. Di seguito tutti i dati.

Le temperature massime di oggi in Sicilia

+40,5°C a Catenanuova, +39,7°C a Cinisi, +38,8°C a Francofonte, +38,3°C a Ramacca, +38,2°C ad Alcamo, +38,0°C a Mineo, +37,8°C a Trapani, +37,2°C a Mussomeli, +37,0°C a Caltanissetta, +36,9°C a Sambuca di Sicilia, +36,6°C a Calatafimi, +36,3°C a Comiso, +36,2°C a Pantelleria, +35,9°C a Corleone, +35,6°C a Sciacca e Piazza Armerina, +35,4°C a Marsala, +35,3°C a Palermo, +34,9°C a Modica e Mazara del Vallo, +34,8°C ad Agira, +34,5°C a Siracusa.

Le temperature massime di oggi in Sardegna

+39,6°C a San Gavino, +38,4°C ad Asuni, +38,3°C ad Arbus, +37,9°C a Sanluri, +37,7°C a Villa Verde, +37,6°C a Villacidro, +37,3°C a Borore, +37,2°C a Bosa, +37,1°C a Fenosu, +37,0°C a Vallermosa, +36,9°C a Iglesias, +36,6°C a Monteponi, +36,5°C a Sinnai, +36,3°C a Carbonia e Villasor, +36,2°C a Oristano, +35,9°C a Sestu, Busachi e Decimoputzu, +35,5°C a Quartucciu, +35,2°C a Ozieri, +35,0°C ad Alghero, +34,7°C a Cagliari.

Ha fatto decisamente caldo anche nelle altre Regioni, soprattutto in Calabria, Puglia e Lazio con +35°C a Reggio Calabria, Cosenza, Foggia e Guidonia, +34°C a Firenze, Taranto e Merano, +33°C a Roma, Siena e Mantova, +32°C a Perugia, Grosseto e Viterbo. Domani, Sabato 14 Luglio, farà ancora più caldo e nelle Regioni meridionali fino a Lunedì 16 avremo temperature così alte, prima di una nuova rinfrescata.