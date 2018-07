Previsioni Meteo Agosto: Italia divisa in due, super caldo al Nord, fresco e temporali in Calabria e Sicilia

31 luglio 2018 16:48

Previsioni Meteo Agosto: l’ultimo mese dell’estate 2018 inizierà con una grande ondata di caldo nell’Europa sud/occidentale, l’Italia ai margini verrà colpita solo al Centro/Nord

Previsioni Meteo Agosto – Sta per iniziare il mese di Agosto, l’ultimo dell’estate 2018, e da un punto di vista meteorologico sarà un inizio-shock per il caldo nell’Europa sud/occidentale. Nei prossimi giorni, infatti, Portogallo, Spagna e Francia saranno colpite da un’eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa, con temperature che supereranno i +48/+49°C tra Portogallo e Spagna sud/occidentale. Anche in Francia si toccheranno picchi di +42°C soprattutto nelle aree meridionali e occidentali del Paese transalpino.

L’Italia sarà fortunatamente ai margini di quest’ondata di calore, ma farà comunque molto caldo al Centro/Nord dove le temperature arriveranno a +40°C in pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Già in questi ultimi giorni di Luglio la colonnina di mercurio sta aumentando sensibilmente i propri valori con temperature in forte aumento. Oggi abbiamo già +37°C a Firenze, Grosseto ed Empoli, +36°C a Roma, Ferrara, Guidonia e Gorizia, +35°C a Mantova (dati delle ore 13:00, destinati ad aumentare ulteriormente nel pomeriggio). Tutto un altro clima sulle coste del Sud, dove abbiamo +31°C a Catania, Bari e Crotone, +30°C a Palermo, Reggio Calabria, Salerno e Brindisi, +29°C a Trapani. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà. Farà caldo al Centro/Nord, decisamente più fresco al Sud dove per tutta la prima decade di Agosto le temperature si manterranno inferiori rispetto alle medie del periodo soprattutto in Sicilia. Oltre al clima più fresco, avremo anche instabilità con temporali pomeridiani localmente intensi tra Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Questo trend è dopotutto già in atto nelle ultime settimane: il mese di Luglio si concluderà con grandi anomalie di caldo nel Nord Europa, mentre al Centro/Sud Italia è stato un mese assolutamente nella norma, o in alcuni casi addirittura fresco, con temperature in linea o di poco inferiori rispetto alle medie del periodo (vedi mappa accanto del NOAA con le anomalie della scorsa settimana in Europa). E già a Giugno aveva fatto fresco in tutto il Centro/Sud dove s’era battuto il record storico di piogge (+500%, mai aveva piovuto così tanto a Giugno al Sud Italia) mentre al Nord aveva fatto decisamente più caldo. L’ennesima conferma dell’affidabilità delle previsioni meteo stagionali, che già la scorsa primavera avevano delineato con estrema precisione questa tendenza per la stagione estiva 2018 in Italia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: