Previsioni Meteo: super caldo in Calabria e Sicilia, temporali e nubifragi al Nord

4 luglio 2018 15:22

Previsioni Meteo: domani in Sicilia picchi di +40°C lungo la fascia tirrenica e nelle zone interne dell’isola, e farà molto caldo anche in Calabria (specie tirrenica)

Previsioni Meteo – Italia divisa in due: Nnn si ferma il maltempo che sta caratterizzando in modo molto pesante questa prima parte dell’Estate 2018 in Italia: dopo le piogge torrenziali e i violenti temporali che a Giugno hanno bersagliato il Centro/Sud, adesso nei primi giorni di Luglio i fenomeni più estremi si sono spostati al Nord. L’alluvione lampo di ieri pomeriggio a Moena potrebbe essere stato solo il primo episodio di una lunga serie di eventi meteorologici estremi, già a partire dalle prossime ore.

Nel pomeriggio di oggi, Mercoledì 4 Luglio, avremo altri forti temporali al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche altro temporale interesserà l’Appennino, in Emilia Romagna, in Abruzzo, nel Molise, in Basilicata e in Puglia, ma saranno fenomeni più deboli. I più estremi colpiranno invece le Dolomiti venete.

Ma è soprattutto per domani, Giovedì 5 Luglio, che c’è grande preoccupazione: tutto il Nord verrà colpito da violenti temporali, sin dalle ore notturne e mattutine al Nord/Ovest tra Piemonte e Lombardia dove avremo bombe d’acqua e grandinate. Nel pomeriggio i fenomeni più estremi si estenderanno anche al Nord/Est, intensificandosi ulteriormente nelle aree alpine e in modo particolare tra Valle d’Aosta e Svizzera, dov’è alto il rischio di disastrose alluvioni. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

In tutto questo, al Sud invece continuerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. In modo particolare domani in Sicilia ci attendiamo picchi di +40°C lungo la fascia tirrenica e nelle zone interne dell’isola, e farà molto caldo anche in Calabria (specie tirrenica), Puglia, Basilicata e tutto il Centro Italia con temperature massime ovunque vicine o superiori ai +35°C.

