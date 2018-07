Al Festival del Teatro Classico di Portigliola arriva “L’Iliade” di Alessandro Baricco

30 luglio 2018 09:15

Martedì 31 luglio secondo appuntamento con la 4ª edizione del Festival del Teatro Classico, che ospiterà Blas Roca Rey e Monica Rogledi sul palco del Teatro Greco Romano di Portigliola

Torna l’appuntamento con la 4ª edizione del Festival del Teatro Classico “Tra mito e Storia”, una manifestazione ideata e curata dal Comune di Portigliola con la collaborazione del Polo Museale della Calabria – Parco archeologico di Locri Epizefiri, e affidata alla direzione artistica di Edoardo Siravo e Marco Silani. Dopo il grande successo della serata inaugurale, che ha tributato all’immensa Elisabetta Pozzi e alla sua “Cassandra – o del tempo divorato” una meritatissima standing ovation, il Teatro Greco Romano di Portigliola riapre infatti i suoi cancelli martedì 31 luglio, alle ore 21:30, per ospitare “L’Iliade” di Alessandro Baricco. Blas Roca Rey e Monica Rogledi, propiziati dall’accompagnamento musicale dal sapore mediorientale di Pino Cangialosi al piano, Fabio Battistelli al clarinetto e Marzuk Mejri alla voce e alle percussioni, metteranno in scena un’originale rivisitazione del poema omerico che esclude gli dèi dalla narrazione, donando al pubblico una cronaca della guerra di Troia inedita e per certi versi sorprendente. Esponendo il poema del cantore Omero in modo originale, ma non per questo meno commovente e avvincente, i due attori si alterneranno sulla scena impersonando gli uomini e le donne protagonisti di questa tragica guerra, mettendo a nudo le loro emozioni più forti e più umane attraverso una serie di monologhi che rendono l’opera di Baricco perfetta per la trasposizione scenica. Achille, Ettore, Andromaca, Elena e Ulisse prenderanno vita spogliati della loro aura mitologica, rivelandosi così al pubblico, come dichiarato dallo stesso Blas Roca Rey, per ciò che sono veramente: “esseri umani con sogni, paure e aspettative che si tramandano nei secoli e che in fondo sono sempre uguali”.