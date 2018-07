Annullata la data in Sicilia dello spettacolo di Pio e Amedeo [INFO UTILI]

25 luglio 2018 19:50

Annullata la data di Pio e Amedeo in Sicilia, confermati gli altri appuntamenti di Capo d’Orlando, Palermo e Zaffarana Etnea

È stato annullato per motivi tecnico-organizzativi l’appuntamento con “Tutto fa Broadway”, il nuovo show di Pio e Amedeo che era in programma sabato 28 luglio alla Scalinata della Cattedrale di Noto. Confermati, invece, gli altri appuntamenti siciliani del 31 luglio a Capo d’Orlando, dell’1 agosto a Palermo e del 2 agosto a Zafferana Etnea. Per i biglietti già acquistati per Noto è possibile chiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per l’evento, recandosi nella prevendita in cui è stato acquistato il tagliando. Per i tagliandi comprati su internet è possibile chiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per l’evento rivolgendosi direttamente ai siti on line. Per info telefonare al numero 0957167186. Gli appuntamenti di Effetto Noto 2018 continuano: nel weekend saranno presentati i libri di Armando Rotoletti e Simona Lo Iacono, verranno inaugurate le mostre Distress e Frammenti di Architettura, e arriverà la prima serata di Atto Unico.