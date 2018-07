Onde Sonore, pienone di pubblico nella notte dell’eclissi a Messina

28 luglio 2018 18:24

Reggio Calabria: grande successo di pubblico per “Blood Moon” la manifestazione musicale organizzata venerdì 27 luglio dal Gruppo Caronte

Grande successo di pubblico per “Blood Moon” la manifestazione musicale organizzata venerdì 27 luglio dal Gruppo Caronte nell’ambito degli eventi di “Onde Sonore” in occasione dell’eclissi totale di luna più lunga del XXI secolo. Oltre duecento persone si sono imbarcate a bordo della Telepass, ammiraglia della flotta Caronte&Tourist, in navigazione tra le due sponde dello Stretto, per assistere al concerto del quale sono stati protagonisti sino a notte fonda quattro band molto note nel panorama musicale messinese: “Novo”, “4Sounds”, “Comma” e “Le Dissonanze”. I fondi raccolti grazie all’iniziativa saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Liberi dalla meningite”.