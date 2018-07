Allerta Meteo, il fronte freddo arriva al Sud: temporali nello Stretto di Messina [LIVE]

23 luglio 2018 14:30

Allerta Meteo, maltempo al Centro/Sud: temperature in picchiata, forti piogge e temporali mentre nella Sicilia jonica continua a fare molto caldo (ma ancora per poco)

Allerta Meteo al Sud Italia per l’arrivo del freddo che sta facendo crollare le temperature. Fa ancora molto caldo soltanto nella Sicilia orientale, dove a Catania e Siracusa ci sono +38°C (ma ieri la temperatura ha raggiunto +41°C a Catania e +44°C a Siracusa, quindi pur continuando a fare caldo, è già in atto un sensibile calo della colonnina di mercurio). Il fronte freddo è arrivato fin su Campania e Basilicata: a Napoli abbiamo appena +20°C in pieno giorno dopo il nubifragio, sull’Appennino ci sono +17°C sia a Campobasso che a Potenza, temperature più autunnali che estive. In Puglia andiamo dai +19°C di Vieste e Barletta ai +32°C di Lecce passando per i +22°C di Bari, i +27°C di Brindisi e i +30°C di Taranto.

Nelle prossime ore il fronte freddo si spingerà anche all’estremo Sud, già dal pomeriggio di oggi, con forti piogge e temporali su Calabria, Stretto di Messina, Sicilia nord/orientale e Puglia centro/meridionale. Le temperature diminuiranno sensibilmente anche nel Salento e nelle zone joniche in cui fa ancora molto caldo. E domani sarà un Martedì 24 Luglio molto fresco e instabile nelle Regioni meridionali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: