Allerta Meteo, Nord bersagliato dai temporali ma attenzione al maltempo che adesso si sposta verso Calabria e Sicilia

5 luglio 2018 18:35

Allerta Meteo, il maltempo si estende anche in Calabria e Sicilia con temporali e venti nella giornata di domani, Venerdì 6 Luglio

Allerta Meteo – I temporali hanno colpito nella notte e stamattina il Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia. Proprio la Lombardia nord/occidentale è stata la più colpita dai fenomeni estremi, infatti sono caduti ben 87mm di pioggia a Crosio della Valle, 78mm a Corbetta, 75mm a Ceriano Laghetto, 74mm a Malnate e San Salvatore di Malnate, 73mm a Senago, 69mm a Mariano Comense, 68mm a Luvinate, 61mm a Lissone e Bovisio Masciago, 59mm a Nova Milanese e Besnate, 58mm a Monza, 57mma Beregazzo con Figliaro. Oltre alle piogge intense, si sono verificate violente grandinate con forti raffiche di vento. Nelle prossime ore il maltempo continuerà: oggi pomeriggio avremo altri forti temporali su tutto il Nord e in Toscana, mentre domani, Venerdì 6 Luglio, l’instabilità scivolerà verso il Sud colpendo la Toscana in modo intenso al mattino, e poi nel pomeriggio Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e persino il basso Tirreno tra Calabria e Stretto di Messina. Proprio al Sud e nelle Regioni tirreniche si alzeranno forti venti di maestrale che faranno sensibilmente diminuire le temperature rispetto al super caldo di oggi, con valori roventi in Sicilia già in mattinata quando la colonnina di mercurio ha toccato +34°C a Siracusa, Trapani, Caltagirone, Modica e Castellammare del Golfo. Nel pomeriggio farà ancora più caldo in tutto il Centro/Sud. Proprio i contrasti termici tra l’aria più fresca in arrivo da domani e questo caldo, determineranno fenomeni estremi come trombe d’aria e locali intense grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: