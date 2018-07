Messina, Fare per Cambiare: “abbiamo risposto all’Avviso Pubblico per la gestione del Centro Anziani di Villa Dante”

8 luglio 2018 10:58

Fare per Cambiare comunica che ha risposto all’Avviso Pubblico per la gestione del Centro Anziani di Villa Dante di Messina

“Siamo felici ed onorati di rendere pubblico un importante passo per la nostra Associazione, insieme ed in collaborazione con l’Associazione Sicilia Terra Nostra (associazione che tra le altre cose da anni si occupa di portare avanti le battaglie per il Centro Anziani di Villa Dante, rappresentata dal Signor Pippo Maganza), abbiamo infatti risposto nelle scorse settimane all’Avviso Pubblico per la gestione del predetto Centro Anziani di Villa Dante, avviso posto in essere dal Comune di Messina in data 8 Giugno. Abbiamo in queste settimane studiato ed elaborato, assieme a Sicilia Terra Nostra, un progetto di rilancio e di gestione del suddetto Centro, rivedendolo in chiave nuova, immaginandolo come centro di aggregazione e di attività che stimolino giovani e meno giovani, che sia centro anche per il quartiere ed il suo potenziamento, un Centro che sia trampolino di lancio per l’intera area Villa ed il quartiere, un idea ed una progettazione nella quale abbiamo racchiuso il massimo concetto, secondo noi, di coerenza e rilancio sociale“. Lo scrive in una nota stampa Fare per Cambiare.

“Saremo ben felici di rendere pubblico il progetto, così che diventi bene comune al di là se esso risulterà o meno vincente , dopo l’apertura delle buste con le relative proposte e successivo esito; l’apertura delle buste è prevista per Martedì 10 Luglio 2018“, conclude.