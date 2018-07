MSC Crociere punta sulla Sicilia: a Messina e Palermo è boom di passeggeri in arrivo

27 luglio 2018 18:55

MSC punta sulla Sicilia in crescita il numero di croceristi in arrivo sull’isola: a Messina e Palermo i flussi più importanti

Aumenta la presenza di MSC Crociere in Sicilia, in crescita sull’isola il numero di croceristi arrivati quest’anno: rispetto al 2017 l’affluenza è cresciuta del 14%. 4 in totale le navi della compagnia che navigano i nostri mari, tra cui: MSC Meraviglia e MSC Seaview, le unità più grandi e avanzate della flotta in grado di trasportare circa 6.000 passeggeri ciascuna, oltre a 1.500 persone di equipaggio. “La Sicilia rappresenta, con le sue meravigliose attrazioni turistiche e culturali – ha detto Leonardo Massa, Country Manager per l’Italia della società -, un mercato strategico e molto attraente per MSC Crociere, dove operiamo tutto l’anno con ben quattro navi, che effettuano 98 scali su Palermo e Messina, assicurando al territorio un flusso turistico importante e regolare”. “Nel 2018 movimenteremo nei 15 porti italiani in cui scalano le nostre navi circa 3,4 milioni di passeggeri (+16 per cento rispetto al 2017), con ben 763 scali (+12 per cento) e per la prossima stagione e grazie all’arrivo di nuove navi nella nostra flotta, saremo in grado di incrementare ulteriormente questo trend positivo raggiungendo quasi 3,7 milioni di passeggeri, in crescita del 9 per cento rispetto alla stagione in corso“.