Messina: riunione tecnica a Palazzo Zanca sullo “Sportello Energia”

17 luglio 2018 14:36

Oggi un tavolo tecnico “Sportello Energia” partenariato interistituzionale del Comune di Messina

Si è riunito oggi il tavolo tecnico “Sportello Energia” partenariato interistituzionale del Comune di Messina, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana ed Extra urbana, Salvatore Mondello; dell’assessore alle Risorse Idriche ed Energetiche, Carlotta Previti; dei funzionari comunali ufficio PAES; dei rappresentanti, del CNR Itae, Agatino Nicita; di Enea, Paolo Morgante; dell’ordine degli Architetti, Pamela Carullo; dell’ordine degli Ingegneri, Salvatore Donato; dell’INBAR Sez. Messina, Tommaso Ferrara e di Arpa Sicilia sez. Messina, Domenica Lucchesi. Temi dell’incontro sono stati i servizi ambientali del territorio, quelli telematici quali strumento di supporto, le problematiche relative alla programmazione degli interventi di efficientamento energetico per l’accesso ai fondi europei, l’aggiornamento e il monitoraggio PAES e l’avvio di uno sportello web con sezione interattiva a vantaggio della cittadinanza sulle politiche delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Tali azioni e le relative buone prassi saranno veicolate in via prioritaria agli Istituti scolastici ai fini di coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni. I partner, su suggerimento dell’assessore Previti e del vicesindaco Mondello, hanno concordato di programmare azioni sinergiche ed integrate sul tema dell’energia e della mobilità sostenibile sia nell’ambito di programmi finanziari già esistenti sia nell’ambito di azioni da concordare nei futuri programmi finanziari includendo l’avvio di azioni di monitoraggio ambientale, inquinamento indoor e outdoor.