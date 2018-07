Maltempo in Sicilia: dal giorno più caldo al forte vento di oggi, e adesso arrivano i nubifragi [GALLERY]

23 luglio 2018 12:45

Maltempo in Sicilia– Ieri, Domenica 22 Luglio, è stato il giorno più caldo del 2018 nella Sicilia sud/orientale: le temperature hanno raggiunto addirittura +43,7°C a Siracusa, +43,1°C ad Augusta, +41,5°C a Lentini, +41,3°C a Catania, +40,5°C a Francofonte. Circa 7-8°C in meno nelle zone occidentali dell’isola, tra Palermo, Trapani e Agrigento, dove ha fatto molto meno caldo. Intanto stamattina all’alba s’è scatenato un forte vento di maestrale proprio nelle zone interessate dal super caldo di ieri. Il vento ha superato i 70–75km/h in molte aree di Catania e Provincia, raggiungendo i 120km/h sull’Etna provocando gravi danni intorno al vulcano. Gravi danni all’Agriturismo “La Terra Del Mezzo” di Riposto, da dove arrivano le immagini a corredo dell’articolo. I Vigili del Fuoco di Catania hanno dovuto effettuare oltre 100 interventi per alberi caduti, linee elettriche danneggiate e blackout tra il capoluogo, Paternò, Adrano, Giarre e Riposto, i centri più colpiti.

Tragedia sfiorata anche in autostrada, sull’A18 Messina-Catania tra Fiumefreddo e Giarre dove un albero è crollato su un camion in transito proprio a causa del forte vento. L’autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi da vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell’ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Sul posto per rilievi e indagini la polizia stradale di Giardini Naxos.

