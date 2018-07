Maltempo: Cdm proroga stato emergenza in varie regioni italiane

24 luglio 2018 20:46

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Per portare a termine il superamento del contesto emergenziale e completare gli interventi previsti dalle ordinanze di Protezione civile già emesse, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per ulteriori sei mesi, dello stato di emergenza relativo a vari eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle regioni Calabria, Molise e Basilicata, nonché, per dodici mesi, dello stato di emergenza relativo a vari eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regioni Emilia Romagna, Veneto, Basilicata e Friuli Venezia Giulia.