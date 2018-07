Mafia: M5s, in tre anni una decina di Comuni sciolti in Sicilia, segnale inquietante

27 luglio 2018 16:48

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Commentare lo scioglimento di un Comune siciliano per mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’Isola e questo è un segnale veramente inquietante”. Così il deputato del M5S e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Cancelleri, commenta la notizia dello scioglimento per mafia del Comune di Vittoria (Ragusa), deciso dal Cdm.

“Il voto di scambio politico mafioso è il cancro delle istituzioni – continua il pentastellato – ed era evidentemente logica la nostra richiesta di intervento dell’Osce durante la campagna elettorale delle regionali, ma alla luce dell’ennesimo fatto grave, adesso possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che non era neanche peregrina, a dispetto di coloro che sul tema hanno voluto fare facile ironia del tutto fuori luogo”.

“Di certo ci sono due fatti: il primo è che questo è un Comune con un’amministrazione che ha padrini politici nel governo Musumeci e il secondo che i cittadini vittoriesi nel giugno del 2016 sono stati costretti a votare in un contesto assurdo, con entrambi i candidati al ballottaggio destinatari di avvisi di garanzia – conclude Cancelleri -. La pericolosa continuità col passato si debella chiudendo le porte a tutti coloro che ci hanno avuto a che fare”.