Incidenti: grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia

21 luglio 2018 20:30

Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel mentre è sopraggiunta una Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano due giovani che non hanno potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Il 17enne è stato sbalzato a lato della strada ed ha urtato violentemente contro un cartellone pubblicitario, riportando un trauma cranico e altri di importante gravità. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con una auto medica e due ambulanze. Il giovane è stato soccorso e trasferito in stato di incoscienza in codice rosso all’ospedale Niguarda. I sanitari stanno ora soccorrendo il conducente dell’auto.