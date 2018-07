8 luglio 2018 16:13

Incendio in pieno centro a Messina, in fiamme l’auto del sindaco di Novara di Sicilia: indagini in corso per risalire ai responsabili

Incendio in pieno centro a Messina. Alle prime luci dell’alba di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo appiccato ad un’Audi A3 parcheggiata a Piazza Antonello. Il mezzo è di proprietà del sindaco di Novara di Sicilia Girolamo Bertolami, ma utilizzato dalla moglie insegnante. Non sembrano esserci dubbi sull’origine dolosa del rogo. In corso le indagini delle Forze dell’Ordine, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere della zona per individuare i responsabili.