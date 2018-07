Imminente il campionato nazionale unvs di ciclismo

28 luglio 2018 20:01

E’ cominciato il conto alla rovescia. La sezione UNVS di Pontremoli presieduta da Pietro Mascagna, organizzerà domenica 5 agosto, il Campionato Nazionale di Ciclismo dei Veterani dello Sport. Parteciperanno tutte le categorie maschili dagli M1 agli M8, mentre le donne gareggeranno in un’unica batteria. Si tratta, data la popolarità della due ruote, di uno degli eventi più attesi dell’anno allestiti dall’Associazione. Nel frattempo sui campi della città toscana si è svolta nell’arco di quattro serate, una partecipata gara di bocce interprovinciale in notturna alla quale hanno preso parte 22 coppie di di praticanti, sostenuti da un folto pubblico. Le prestigiose coppe messe in palio dall’UNVS, sono state alla fine conquistate da Roberto Frattoni e Antonella Giavarini, davanti a Riccardo Manfredi e Giovanni Baldini. Ha presenziato, fra gli altri, il consigliere nazionale dei Veterani dello Sport Pino Orioli.