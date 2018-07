26 luglio 2018 16:39

Il Giornalista Pino Aprile ospite a Chianalea di Scilla (RC) martedì 7 agosto

Martedì 7 agosto 2018 alle ore 21,15, in Piazza Porto Salvo di Chianalea-Scilla, La rassegna Calabria d’Autore Estate, a cura dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, ospiterà il giornalista e scrittore Pino Aprile.

Il programma prevede la relazione introduttiva del Dott. Vincenzo Montemurro “dai moti del 1848 allo sbarco dei mille, e poi…..”, la stessa sarà preceduta dai saluti istituzionali da parte dei rappresentanti del comune di Scilla e dalla Dott.ssa Irene Calabro’ , Assessore al Bilancio del Comune di Reggio Calabria.

Per tale evento culturale di grande significato, si prevede il pubblico delle grandi occasioni nello splendido scenario dell’incantevole Chianalea .