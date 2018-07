Due concerti in Sicilia per Fiorella Mannoia [INFO e DETTAGLI]

20 luglio 2018 19:38

Sono solo due gli esclusivi concerti che Fiorella Mannoia terrà in Sicilia

Sono solo due gli esclusivi concerti che Fiorella Mannoia terrà in Sicilia. Domenica 22 luglio al Teatro antico di Taormina, sarà protagonista di un concerto-evento di raccolta fondi per la protezione dei soggetti vulnerabili che si trovano in Libia, nell’ambito della serata promossa da Cir – Consiglio Italiano per i Rifugiati; un appuntamento speciale e di grande spessore umanitario che si svolgerà sullo splendido palcoscenico del Teatro Antico, una bellissima “terrazza” proiettata sul quel Mar Mediterraneo nel quale tante persone in fuga hanno perso la vita cercando migliori condizioni di vita. Il concerto vuole infatti accendere i riflettori su uno dei temi più attuali e tragici degli ultimi tempi. Lunedì 23 luglio si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo, con l’organizzazione di Puntoeacapo, nell’ambito della rassegna Estate al Verdura divenuta un punto di riferimento dell’estate palermitana e che registra a collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti. La rassegna registra la collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti, in un anno importante che vede Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

TOUR LIVE ESTATE 2018

Fiorella Mannoia sul palco porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album “Combattente” e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni. Fiorella sarà accompagnata dalla sua band: Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco, alle percussioni e alla direzione musicale. Per Fiorella si è conclusa una stagione straordinaria lunga quasi due anni, con il successo dell’album “Combattente”, il secondo posto al Festival di Sanremo 2017 con “Che sia benedetta”, il ruolo da protagonista al cinema nel film “7 minuti” di Michele Placido, il debutto televisivo con il one woman show “Un, due, tre… Fiorella!”, che ha sorpreso tutti e ottenuto un boom di ascolti, la direzione artistica della strepitosa serata evento “Amiche in Arena”, contro la violenza sulle donne. E questa stagione straordinaria ha visto Fiorella calcare i palchi di tutta Italia, d’Europa e Oltreoceano, con il lunghissimo “Combattente Il Tour”, che ha raggiunto quota 100 date (101 con l’evento speciale a New York a febbraio) e registrato un successo eccezionale. Aveva dichiarato che si sarebbe completamente fermata, Fiorella, per dedicarsi a nuova musica e nuovi progetti, ma a grande richiesta ha deciso di tornare sul palco per questi imperdibili live estivi che faranno come sempre entusiasmare il pubblico.

Riguardo ai live di questa estate afferma : “Ho cercato di andare incontro a tutti, tra le mie canzoni del passato e quelle del presente una scelta va fatta certo. Canto sicuramente alcune canzoni del nuovo album Combattente, ma ad esempio anche tutti i brani con i quali sono andata a Sanremo, e li racconto sul palco. Ho messo chiaramente Quello che le donne che non dicono e Il cielo d’Irlanda che non possono mai mancare, e anche diversi brani di grandi cantautori che negli anni ho cominciato a sentire anche un po’ mie”

INFO BIGLIETTI 22 LUGLIO TAORMINA

PLATEA VIP 69,00 TRIBUNA NUMERATA 69,00 CAVEA NUMERATA 52,00 CAVEA NON NUMERATA 35,00

INFO BIGLIETTI 23 LUGLIO PALERMO