Festival della birra a Gioiosa Jonica

Appuntamento a Gioiosa Ionica per il “Beer Village 2018” che il 7 e 8 agosto renderà Piazza Vittorio Veneto la location e il ritrovo di tanti appassionati, estimatori curiosi e turisti

Continua l’incessante lavoro della Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica ( Reggio Calabria) che con il patrocinio del Comune, ha fortemente voluto investire le sue forze in questo evento dedicato alla birra ma in particolare al connubio con lo “street food”, quel “cibo di strada” che negli ultimi anni rappresenta un settore fortemente in crescita. Appuntamento a Gioiosa Ionica per il “Beer Village 2018” che il 7 e 8 agosto renderà Piazza Vittorio Veneto la location e il ritrovo di tanti appassionati, estimatori curiosi e turisti. La kermesse di due giorni, con ingresso gratuito, promuove un bere moderato e consapevole e farà diventare la città della locride un punto di aggregazione intorno alla birra e al cibo di strada che viene sempre di più apprezzato in giro per l’Italia. Sarà possibile degustare tante specialità enogastronomiche e soprattutto abbinarle alle migliori birre. Un momento particolare saranno le degustazioni guidate (che daranno la possibilità a due gruppi di 20 persone gratuitamente con prenotazione al 329.6221230) di conoscere il Birrificio “Limen” con sede a Siderno in abbinamento con le eccellenze del territorio e la sapiente guida di Daniel D’Alu’ che con il suo locale “Bark” ha già fatto innamorare i suoi clienti di quella che è una delle più antiche bevande mai prodotta dall’uomo. Le serate saranno all’insegna dei cin cin, accompagnate con la musica dal vivo nel dettaglio: martedì 7 agosto “I Cavalieri dell’Epoca” (Musica coinvolgente anni ’70 e ’80); mercoledì 8 agosto dai Sogni di rock and Roll (Ligabue Tribute Band). Un evento che promette di far trascorrere questa stupenda estate “gioiosana” in allegria e amicizia .