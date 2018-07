FACEfestival2018: Stasera al Parco Ecolandia pizziche tarantelle e tammuriate

28 luglio 2018 18:50

Reggio Calabria: al Parco Ludico Ambientale Ecolandia per l’ottavo giorno dell’ottava edizione del FACE Festival si esibirà il gruppo dei Senzaterra

Questa sera alle 21.30 al Parco Ludico Ambientale Ecolandia per l’ottavo giorno dell’ottava edizione del FACE Festival si esibirà il gruppo dei Senzaterra, attivo da 11 anni con un repertorio di riproposta popolare del centro-sud Italia e canzoni originali. Alle ore 19.30 come sempre apriranno le mostre con ingresso di soli cinque euro. Le tarantelle, le tammurriate, le pizziche, i saltarelli, le canzoni della tradizione mediterranea e romana legate alla devozione religiosa, alla protesta della povera gente, al lavoro e naturalmente all’amore, sono il cuore pulsante e l’anima vibrante della cultura popolare italiana e dei Senzaterra. Hanno partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, trasmissioni radiofoniche e colonne sonore, sia a teatro che a cinema (tra cui il film Aspromonte, 2013, con la canzone “A Pruvvista”). L’ultimo importante riconoscimento è rappresentato dalla candidatura alla Targa Tenco 2015 nella sezione “Opera dialettale”. Riguardo al concetto di #partirepensaretornare del FACE Festival 2018 il ritornello di una canzone contiene questa frase: “Sulu ‘na strada, ma ti ’nda vai, Nomma ti giri ca megghiju stai, Sulu ‘na strada, ca non ritorna, Chiddha cchi sonni, cchi ti cunfunna”, il cui testo originale (in calabrese) del “sulu ‘na strada” da il nome all’ultimo disco. “Sulu ‘na strada” (Filibusta Records, 2015) – Solo una strada – è il secondo album dei Senzaterra, il primo composto a prevalenza di canzoni originali ed inedite (sono presenti anche quattro brani tradizionali). Solo una strada, ma molteplici vie da percorrere per il gruppo, che con questo lavoro pone solide basi per continuare nel lavoro di ricerca portato avanti finora e nel contempo inizia un lavoro teso a rendere questo viaggio artistico personale e in costante evoluzione. Lungo il percorso i concerti non sono una semplice sosta ma la dimensione dove il gruppo esprime tutte le sue energie e potenzialità, che li ha portati già sulle scene di Festival nazionali ed internazionali. “Penso che il FACE Festival – commenta Marta Ricci cantante del gruppo folk – sia una meravigliosa opportunità di cultura, soprattutto in una terra che di cultura ne ha prodotta tanta ma che purtroppo è stata ed è anche oggi molto svalorizzata..”. Tra le esperienze significative c’è il concerto a Messina il 26 Agosto 2014 nell’ambito della manifestazione “Agosto in fiera”, la partecipazione al Tarantella Power di Badolato (CZ) il 23 Agosto 2013, la partecipazione al festival Paleariza (Palizzi Superiore, Luglio 2012).

Il gruppo è così composto:

• FRANCESCO CICCONE

• ANTONIO MEROLA

• MARTA RICCI

• MARCO MADANA RUFO

• GIANLUCA STRACCA