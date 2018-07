Summer Trends 2018, eDreams rivela le mete dell’estate: Sicilia e Calabria si posizionano in vetta alla classifica

4 luglio 2018 18:13

Summer Trends 2018: eDreams rivela le mete dell’estate e l’Italia si posiziona in vetta alla classifica registrando un +13% sulle partenze nei mesi estivi

eDreams rende noti i risultati della ricerca Summer Trends 2018: gli italiani in partenza saranno il 13% in più rispetto allo scorso anno e scelgono per le proprie vacanze estive il Bel Paese, con il Sud e le Isole: l’Italia riconferma così la sua presenza e ottiene i primi posti nella classifica dell’agenzia di viaggi online leader in Europa. Seguono New York City, Ibiza, Barcellona, Londra e Parigi, mentre tra le mete alternative individuate da eDreams ci sono alcune città di Portogallo, Grecia e Spagna. I dati della ricerca Summer Trends 2018 si basano sulle prenotazioni dei turisti italiani effettuate nei primi mesi dell’anno sul sito web e sull’app eDreams, per soggiorni tra giugno e settembre 2018. Nelle prime due posizioni della Top 10 si classificano Palermo e Catania. In particolare, il capoluogo siciliano registra una crescita del +46% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno.

Tra le tendenze estive del 2018 seguono, nell’ordine, New York City, Olbia, Cagliari, Ibiza e Barcellona: le ultime due sono da sempre protagoniste indiscusse delle vacanze estive europee e riconfermano la loro presenza nella classifica di eDreams. Chiudono il ranking Londra, Lamezia Terme e Parigi: per la città calabrese si registra un incremento delle prenotazioni del +29%, segno tangibile della rinascita turistica della Calabria. Ma oltre alle destinazioni più conosciute, eDreams rivela anche le mete alternative che si contraddistinguono perchè meno popolari, ma in grado di offrire paesaggi suggestivi tra siti naturali e archeologici. Tra le mete segnalate, in Spagna si trovano Santander, nel nord del Paese, molto amata dai surfisti, e Jerez de la Frontera, una delle principali città dell’Andalusia. Nel vicino Portogallo, invece, eDreams suggerisce Terceria e Faro: la prima è la maggiore delle Isole dell’arcipelago delle Azzorre, mentre la seconda è il perfetto punto di accesso alle coste della regione dell’Algarve. Per la Grecia Naxos e Samos sono nelle Cicladi, tra le Isole più iconiche e affascinanti, destinazioni ideali per l’estate 2018.