Estate 2018: la Calabria si posiziona tra le mete preferite dagli italiani

4 luglio 2018 16:40

Lamezia Terme si posiziona nella classifica delle mete nazionali più scelte dagli italiani

Palermo, Catania, Olbia, Cagliari e Lamezia Terme sono, nell’ordine, le cinque mete nazionali più scelte dai viaggiatori della Penisola. eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, grazie a un’analisi dei dati delle prenotazioni effettuate nei primi mesi dell’anno, per le vacanze da giugno a settembre, sul sito web e sull’app, rende note le mete preferite dagli italiani per l’estate 2018.Rispetto ai trend del 2017, Lamezia Terme rimane stabile al quinto posto del ranking nazionale, ma registra un incremento del +29% delle prenotazioni, segnando in modo concreto la rinascita turistica della Calabria. La città calabrese è uno dei principali centri regionali da un punto di vista industriale, agricolo e commerciale, nonché un luogo di grande rilevanza paesaggistica e naturalistica.

Ai primi posti della classifica delle destinazioni più scelte dagli italiani si trovano la Sicilia, con Palermo e Catania, che conquistano ancora una volta le prime posizioni, e la Sardegna, con Olbia e Cagliari, rispettivamente al terzo e al quarto posto della Top 5 delle mete italiane più scelte dagli italiani. Così come Lamezia Terme, allo stesso modo, anche Palermo e Olbia registrano un aumento delle prenotazioni: il capoluogo siciliano segna un +46% mentre la città sarda un +30%. Dallo studio di eDreams emerge, inoltre, un +13% delle partenze estive rispetto allo scorso anno e un aumento della durata della vacanza: il 32% degli italiani ha preferito soggiorni che superano la settimana, prenotando viaggi da 8 a 14 giorni a differenza del 2017 quando le vacanze non andavano oltre i 6 giorni.

In base alla ricerca di eDreams, Roma, Milano e Venezia sono, invece, le mete italiane preferite dai turisti stranieri: la Capitale, in particolare, si riconferma protagonista indiscussa dell’estate degli stranieri per il secondo anno consecutivo.