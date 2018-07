Dagli ‘Unicorni’ a ‘Eskeree’, i tormentoni estivi della Generazione Z

23 luglio 2018 17:18

Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Chi lancia le mode estive? I ragazzi, lo sanno tutti. Ecco di seguito i 5 MUST DO e tormentoni dell’estate 2018 osservati nella Generazione Z durante gli ScuolaZoo Viaggi Evento per i ragazzi dai 16 ai 18 anni in Puglia. A cogliere le mode, standogli sempre accanto e vivendo l’estate insieme a loro lo Staff ScuolaZoo, brand ambassador della più grande community online per studenti in Italia e vero influencer per i ragazzi. E allora, quali sono le canzoni, le mode, i cibi e i modi di dire che vedremo e sentiremo dai gruppi di ragazzi più e meno giovani quest’estate? ()

Premessa: La parola d’ordine è Instastories! Ovunque tu sia, la tua esperienza dev’essere instagrammabile! Sono le Stories di Instagram il vero tormentone capofila dell’estate: tutti con lo smartphopne in mano per condividere cibi, balli, vestiti, scherzi e giochi su Instagram.

Ma la domanda vera è: Come? Il filtro che va per la maggiore è il Lo-Fi che intensifica i colori, aumenta la saturazione e fa sembrare tutti più abbronzati. E poi i balletti del videogioco Fortnite, da riprodurre su Instagram in modalità boomerang, per dar vita a ‘battaglie” fra gruppi di amici lontani per meta, ma vicini grazie ai social.

Un’estate da favola.. Grazie agli Unicorni! Mascotte della Generazione Z e di questa Estate 2018 è l’unicorno! Il ‘must” è il gonfiabile da cavalcare fra le onde, mentre i più temerari sfoggeranno loro stessi criniere arcobaleno: capelli rosa, blu, gialli, viola e verdi! Anche il cibo sarà in technicolor: dalla pizza glitter, al latte rosa, al gelato arcobaleno, ‘Basta che scintilli”!

Indie vs Trap: la faida dell’Estate’18. L’estate è il momento migliore per infervorarsi su argomenti frivoli. Ad esempio la musica. Ecco due generi che rappresentano due modi di vivere in contrapposizione. Tarp vs. Indie: se i primi sono più ‘duri” e legati alla street life; i secondi sono più pseudo-intellettuali o ‘Poser”, come li definiscono gli altri! Per fortuna c’è il Raeggeton, che quando si tratta di ballare fino a notte fonda mette tutti d’accordo grazie al suo ritmo incalzante che lo rende il genere preferito dalle ragazze!

I tormentoni che odiamo già”¦ Il ritmo latino è sempre presente con Echame la Culpa e La Cintura di Soler: ci sarà molto da ancheggiare quest’estate; Gli italiani si difendono egregiamente con Italiana di Fedez e J-Ax e Da Zero a Cento di Baby-K; E poi la canzone che mette tutti d’accordo: gli amanti dei ritmi latini e della musica italiana. Amore e Capoeira di Giusy Ferreri e Takagi&Ketra sta già invadendo ogni radio su territorio nazionale e non solo!

I modi di dire: Eskeree! Eskeree (da pronunciare con le e finali chiuse) è il nuovo ‘bella” – evoluzione di ‘scialla”. Coniata da un gruppo che ha avuto un enorme successo, la Dark Polo Gang, lo hanno definito ‘linguaggio alieno”: uno in cui ogni parola può essere usata come intercalare.

Grazie al suo STAFF, ScuolaZoo è accanto alla GenerazioneZ anche in estate: la community non esiste solo durante il calendario scolastico e lo STAFF, in estate, diventa unico interprete dei bisogni dei ragazzi, ma anche suo compagno di esperienze e portavoce. In viaggio evento e sui canali social. Come un vero e proprio influencer e opinion leader. Gli ScuolaZoo Viaggio Evento portano ogni estate 10.000 ragazzi a vivere la migliore estate della loro vita. Quest’anno in 7 destinazioni europee per 25 turni.