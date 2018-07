Comuni fioriti 2018: anche i comuni del messinese in gara per il titolo 

12 luglio 2018 14:10

Anche le città del messinese in gara con i Comuni fioriti di tutta Italia

Venti paesi siciliani hanno aderito alla sfida nazionale tra i Comuni Fioriti d’Italia, l’avvincente competizione che ogni anno mette in gara amministrazioni comunali e cittadini che credono nel motto “Fiorire è Accogliere”, anteporre i fiori, il verde e il decoro urbano, come veicolo essenziale di accoglienza turistica e qualità della vita.

In sfida circa duecento località dislocate in tutte le regioni; l’obiettivo è raggiungere il punteggio massimo dei “quattro fiori” ed il titolo di comune più fiorito d’Italia, ma quello che più rimane e accomuna questi paesi è l’educazione al bello, l’aggregazione e la sensibilizzazione alla cura dell’ambiente in cui si vive.

Una Giuria sta visitando e fotografando in stretto e largo l’Italia dei fiori, si passa da paesi come Prè-Saint-Didier in Valle d’Aosta a Bardolino sul Lago di Garda, da Grado in Friuli a Cervia in Emilia Romagna, da Merano in Trentino a Minori in Costiera Amalfitana da Alba in Piemonte a Spello in Umbria solo per citarne alcuni.

L’iniziativa organizzata da Asproflor nasce quindici anni fa in Piemonte per questo annovera il maggior numero di aderenti, precursori in Sicilia i Comuni di Sinagra e Terme Vigliatore la cui esperienza è diventata traino ed emulazione per un crescente numero di paesi siciliani sempre più aperti ad adottare questa formula di marketing turistico ambientale presente già dai primi del 900 in migliaia di località Europee e del Mondo.

La Sicilia si presenta alla sfida con ben 20 Comuni e sono: Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castiglione di Sicilia, Forza d’Agrò, Furnari, Gallodoro, Gangi, Isnello, Malvagna, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Pettineo, Piraino, Roccafiorita, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Terme Vigliatore, Tusa, Ucria.

“C’è una crescente volontà di proporre la Sicilia in una veste nuova che in fondo è la sua vera identità, quella dell’accoglienza e della bellezza dice Michele Isgrò Vice Presidente Nazionale di Asproflor Comuni Fioriti, è un grande lavoro di sensibilizzazione ambientale prodotto negli anni che mira a implementare temi essenziali per la vivibilità di ogni paese. La meticolosa cura del verde e delle fioriture integrata a ovvio decoro, è infatti il primo ed immediato biglietto da visita per ogni città”.

La premiazione nazionale quest’anno si terrà il 10 e 11 novembre a Bologna nel corso della Fiera Mondiale della meccanizzazione agricola Eima International. Prevista anche l’elezione di una Miss Comuni Fioriti mentre i Comuni otterranno l’ambito cartello giallo con i relativi “fiori rossi” conquistati.