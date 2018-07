A Capo d’Orlando torna il Festival Blues: i migliori talenti emergenti sul palco di Piazza Matteotti

24 luglio 2018 12:45

A Capo d’Orlando per la 25esima volta torna il Festival dell’interazione culturale

Torna il Festival Blues per la 25° volta a Capo d’Orlando, confermando questa manifestazione tra le più longeve nel panorama Blues italiano. Sul palco della centralissima Piazza Matteotti si avvicenderanno i migliori talenti emergenti italiani e siciliani insieme ad affermati artisti internazionali. La manifestazione, organizzata come sempre dall’associazione culturale Cross Road Club e patrocinata dal Comune di Capo d’Orlando, rappresenta il primo grande appuntamento con le iniziative dell’estate orlandina, e si svolgerà ad ingresso libero.

Come lo scorso anno si rinnova durante il Festival la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Messina e con le molte associazioni del territorio, volta alla sensibilizzazione sui temi del volontariato, delle disabilità, dei diritti, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Verrà presentato l’appello firmato da Don Ciotti “fermiamo l’emorragia di umanità” e sarà rappresentata una performance teatrale tratta dal libro “Non lasciamoli soli” di F.Viviano e A.Ziniti.

La sezione musicale verrà aperta, il 26 luglio , dal chitarrista e percussionista siciliano Alessandro Venza, interprete delle tradizioni musicali provenienti da varie regioni del globo, in particolare verso le radici della musica afro-americana e le sue evoluzioni: Blues, Ragtime, Jazz, Funk ed in particolare il Country-Blues, di cui apprezza ed assorbe tecniche e stile, specie dopo l’incontro con il chitarrista ed etno-musicologo americano Bob Brozman,. Scopre le chitarre resofoniche National, le chitarre hawaiiane ed inizia la sua carriera di busker, che negli anni lo ha portato a girare le strade di Sicilia, Calabria e di varie città italiane ed europee.

Dopo Venza saliranno sul palco gli Orphan Brigade, la super band composta da tre affermati cantautori: l’irlandese di Belfast Ben Glover e gli americani Joshua Britt e Neilson Hubbard. Gli Orphan Brigade al Capo d’Orlando Blues presentano il recentissimo Heart of the Cave, un album davvero magico, interamente scritto nelle grotte sotterranee del borgo marchigiano di Osimo.

Il 27 luglio toccherà a Stefano Scarfone chitarrista compositore capace da un lato di fondere la sua mediterraneità con influenze jazz e blues, con le ritmiche flamenche e balcaniche, con i battiti percussivi nordafricani. Stefano Scarfone porta al Capo d’Orlando Blues “solo concert” il progetto live originale e molto speciale, che ne mette in evidenza le capacità e lo stile compositivo. Un live mai ripetitivo e di elevato spessore artistico che evidenzia le grandi doti da leader dell’artista che con questa produzione si conferma astro della sei corde, portando i suoi nuovi lavori acustici in un one man band show fresco e coinvolgente.

Dopo Scarfone, ecco Jono Manson nato artisticamente a New York, Jono è un musicista giramondo con una voce e uno stile musicale rivolti al soul, al Blues e al rock’n’roll più tradizionale. Egli si è dedicato a molte produzioni di artisti italiani curate in prima persona, compresi gli ultimi due dischi dei mitici The Gang, e progetti con Stefano Barotti, Momo, Barnetti Bros Band (con Massimo Bubola, Andrea Parodi, Massimiliano Larocca), Mandolin Brothers, Beatrice Campisi, Marco Corrao, e altri. In più Manson sta collaborando con Edoardo Bennato per un spettacolo teatrale che verrà presentato anche fuori dell’Italia. La sua avventura musicale lo ha portato in oltre trentacinque anni di carriera a suonare in tutto il mondo e a collaborare con leggende come Bo Diddley, Dr. John, Steve Earle, Bruce Springsteen, Carol King e Pete Seeger. Al Capo d’Orlando Blues Jono si esibirà con i I Mandolin’ Brothers band italiana specializzata in roots rock e americana music, alternando nei concerti brani originali e cover – sempre interpretate ed arrangiate in modo molto personale. In 39 anni di attività live la band ha accumulato centinaia di concerti nei più importanti locali italiani, alcuni brevi tour negli USA e la regolare partecipazione a numerosi festival blues italiani ed europei.