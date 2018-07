Reggio Calabria: continua la stagione positiva del Canoa Club Enotria

28 luglio 2018 16:04

Continua la stagione positiva della più piccola tra gli atleti del Canoa Club Enotria di Reggio Calabria. Dopo un piccolo passaggio a vuoto alla Gara Interregionale Sud di canoa velocità del 15 luglio, con la conquista di un quarto posto, la giovane allieva reggina ha ottenuto una preziosa medaglia di bronzo alle spalle della dominatrice della stagione, Rebecca Puleo del CUS Catania, giunta alla ottava vittoria consecutiva e dell’atleta del Circolo Canottieri Barion di Bari Mariana Valerio, medaglia d’argento. E’ un bronzo dal valore doppio perché conquistato durante la 2^ Prova Interregionale Sud Canoagiovani tra le acque amiche del Lago Arvo in Sila. Ed ora, dopo un breve periodo di riposo per ricaricare le batterie, continuerà la preparazione per affrontare al meglio l’evento dell’anno per il Circuito Canoagiovani, la Finale Nazionale che si svolgerà nella località di Caldonazzo, nel Trentino, l’8 ed il 9 settembre, con oltre 1000 atleti in gara e società provenienti da ogni angolo della penisola.