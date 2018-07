Camera: domani Bonafede, Bongiorno e Lezzi a Question time

17 luglio 2018 21:37

Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, la titolare della Pa, Giulia Bongiorno e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi interverranno al question time domani alle 15 alla Camera. Bongiorno risponderà su ‘Iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nella pubblica amministrazione e a rendere i servizi all’utenza più efficienti’.

Lezzi su “iniziative di competenza per un’adeguata preparazione dell’evento Matera Capitale europea della cultura per il 2019′ e su ‘iniziative per una politica di investimenti finalizzata alla crescita del Mezzogiorno, anche tramite lo sviluppo dell’economia della conoscenza’.

Bonafede su ‘iniziative urgenti in relazione allo stato dell’edilizia giudiziaria’, su ‘intendimenti in merito allo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei al concorso per 800 assistenti giudiziari indetto il 18 novembre 2016’, su ‘iniziative in merito alla problematica del sovraffollamento carcerario’ e su ‘intendimenti in ordine alla disciplina della legittima difesa, alla luce del cosiddetto ‘contratto di governo”.