Tsunami, Sicilia a rischio. Borrelli: “Presto un sistema di allertamento acustico sull’Isola” [INTERVISTA]

3 luglio 2018 21:00

Borrelli: “Installazione delle sirene d’allertamento acustico in Sicilia e in tutta Italia”

“Per il rischio tsunami, pensiamo di realizzare un sistema di allertamento acustico della popolazione su tutta Italia“- lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in visita a Stromboli in occasione del collaudo delle sirene di allerta tsunami. Borrelli, nell’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb- ha dichiarato che “con la Regione siciliana c’è un progetto per installare le sirene nei territori della Sicilia che si affacciano sulle Eolie“.

