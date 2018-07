27 luglio 2018 09:30

Allerta Meteo: sarà una giornata di forti temporali pomeridiani, al Centro/Sud tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale

Allerta Meteo– Oggi, Venerdì 27 Luglio, sarà una giornata di forti temporali pomeridiani, al Centro/Sud tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale. Qualche temporale più isolato anche sulle Alpi e in Emilia. Numerose le bombe d’acqua che colpiranno le zone interne, provocando disagi per gli allagamenti. Attenzione anche alle forti grandinate. Per un’estate che continua a fare le bizze.