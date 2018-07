Alimenti: Prandini, basta fake news su prodotti dieta mediterranea (2)

20 luglio 2018 19:02

(AdnKronos) – “Una delle più comuni notizie fasulle che si incontrano su internet ‘ sottolinea la Coldiretti Lombardia – è quella relativa al latte che sarebbe dannoso perché è un alimento destinato all’accrescimento di cui solo l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In realtà il latte di mucca, capra o pecora rientra da migliaia di anni nella dieta umana, al punto che il genoma si è modificato per consentire anche in età adulta la produzione dell’enzima deputato a scindere il lattosio, lo zucchero del latte”.

L’associazione mette anche in guardia dalla “fake news che vieterebbe a chi è intollerante al lattosio di mangiare formaggi. Queste persone, infatti, in base ai dati di Efsa, sono generalmente in grado di tollerare senza problemi e disagi dosi fino a circa 125 ml di latte al giorno. Non esiste poi alcuno studio che provi che mangiare carne anche a piccole quantità sia dannoso per la salute. Al contrario, i vantaggi di una dieta completa che la includa sono scientificamente indiscussi. Se ne può fare a meno ‘ ammonisce la Coldiretti – solo integrando la sua mancanza con altri prodotti animali, come uova in primis, latte e derivati, e in alcuni casi assumendo integratori di vitamine e minerali”.

” Una vera e propria leggenda metropolitana è poi quella ‘ denuncia la Coldiretti ‘ che le uova facciano male al fegato. Al contrario, questo tipo di alimento contiene sostanze utili per il buon funzionamento delle cellule epatiche”.