Aeroporti Sicilia, Musumeci convoca un vertice a Catania: focus sul futuro degli scali sull’Isola

9 luglio 2018 10:01

Sicilia, vertice a Catania sul futuro degli aeroporti

Il presidente della Regione siciliana ha convocato per oggi a Catania un vertice con gli amministratori delegati e presidenti delle società che gestiscono gli aeroporti di Catania, Trapani, Palermo, Comiso Pantelleria e Lampedusa, per disutere sulle azioni e sulle prospettive da intraprendere in futuro. Sarà presente anche l’assessore al Turismo Pappalardo e quello alle Attività produttive Turano. Parteciperanno anche gli assessori alle Infrastrutture Falcone e all’Economia Armao e i dirigenti dei dipartimenti regionali. L’appuntamento è previsto alle 16 presso la sede della Regione a Catania.