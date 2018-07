A Vercelli il primo “quadrilatero” unvs di calcio camminato

22 luglio 2018 16:24

Le gloriose bianche casacche vercellesi, hanno conquistato il “PrimoTorneo del Quadrilatero” di Calcio Camminato, organizzato dallasezione UNVS di Novara, presieduta da Tito De Rosa, nello splendidoVillaggio Azzurro di Granozzo di Monticello. Vercelli ha relegato aiposti d’onore Alessandria e Novara, mentre i Veterani di Casale,altra città del calcio dei tempi epici, si sono classificati alquarto posto. Premi speciali alla fine della giornata sono statiassegnati al calciatore Vincenzo Rolando dei Veterani dello Sport diAlessandria e al presidente giocatore della sezione di Casale, AngeloMello. Il Torneo ha rappresentato un bel momento, in quantorievocatore anche dei tempi in cui il Piemonte la faceva da padronenel calcio, e in prospettiva del primo Campionato Nazionale UNVS diCalcio Camminato in programma il 16 settembre. Dieci le formazionipartecipanti, provenienti da varie regioni italiane che sicontenderanno il titolo tricolore sui terreni di gioco di Novarello.