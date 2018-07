A Sant’Agata Militello un mese di musica, arte e spettacolo: al via la prima edizione di “Magikamente”

23 luglio 2018 18:38

Al Castello dei Principi Gallego di Sant’Agata Militello dal 29 luglio al 29 agosto 2018 la prima edizione di “Magika/mente”, ecco gli eventi in programma

Arte, musica e spettacolo. Ma anche moda e bellezza. Un mese straordinario di eventi e ospiti internazionali per “MagiKa/mente”, l’evento che si terrà al Castello dei Principi Gallego di Sant’Agata Militello dal 29 luglio al 29 agosto 2018. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Parole&Colori e Art Gallery fadibè in collaborazione con ArteMis’s eventi e e Music indet Contest Casa Sanremo in Tour – Radio Zenith Messina. “MagiKa/mente – tra punto linea e superficie” vanta il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina, del Ministero della salute, del Ministero dei Beni culturali e della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca.

Si apre il 29 luglio con l’inaugurazione della mostra “Universi” che vanta la presenza degli artisti della 57° Esposizione Internazionale della Biennale di Venezia a cui saranno dedicate le sale del Castello dei principi Gallego a Sant’Agata di Militello. Protagonisti: Miro Persolja, Nebojsa Kavaric’, Antonia Trevisan, Concetta De Pasquale, Silvio Pasqualini e Fadibè chepresenteranno la mostra con opere che saranno inserite in un unico catalogo in memoria dell’Evento a cura del Critico d’Arte Mosè Previti Previsto l’intervento di Giorgio Gregorio Grasso. Un omaggio particolare sarà dedicato a Caravaggio con la presentazione di due libri. Valentina Certo, storica dell’arte e scrittrice presenterà infatti il suo ultimo libro “Caravaggio a Messina” Giambra Editore mentre il prof. Paolo Giansiracusa, scrittore e Docente all’Accademia delle Belle Arti di Catania presenterà il volume “Caravaggio a Siracusa”. Nella giornata inaugurale sarà assegnato anche il “Premio di Riconoscimento alla Carriera” e tantissime personalità che hanno saputo lasciare un segno importante nell’ambito dell’Arte, della Cultura, della Musica, delle Istituzioni Pubbliche e della Scienza.

La serata sarà allietata da Music indet Contest Casa Sanremo in Tour e Radio Zenith, con un concerto di vari gruppi ed artisti musicali provenienti da diverse città d’Italia. Infine, ma non per ultima, ArteMis’s eventi, presenterà il Concorso di Bellezza MissInformissima 2018 finale Regionale per le fasi Nazionali che si terranno a Riccione dove 5 ragazze (sulle 20 che giungeranno a Sant’Agata Militello per la serata finale) potranno inseguire il sogno.

Ospite d’onore Leda Battisti, cantante di successo internazionale presente ormai in tante manifestazioni di Sanremo, ci regalerà momenti di musica e di canzoni dei suoi dischi più conosciuti. Ospiti del mondo dello spettacolo dell’Arte e della cultura saranno presenti durante le tantissime serate di Magika/mente all’interno del Castello Gallego ma anche all’esterno sul lungo mare che vede momenti di Workshop di pittura ed altre espressioni artistiche con la presenza dei Licei artistici di Messina, Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra per la Sicilia mentre per la Calabria quelli di Reggio Calabria, Siderno Cittanova e Palmi assieme agli artisti della Biennale e ad Alcune Accademie di Belle Arti dei Territori.

Programma “MagiKa/mente” tra punto linea e superficie 2018

Domenica 29 Luglio ore 19:00

Premi alla Carriera a personalità che si sono distinte nel mondo dell’arte, della comunicazione, dello spettacolo e delle istituzioni.

A seguire Vernissage della mostra “UNIVERSI” a cura del Critico d’Arte Mosè Previti con la presentazione di Giorgio Gregorio Grasso. Presenti gli artisti che incontreranno istituzioni, stampa, collezionisti e amatori del mondo culturale.

Seguirà un rinfresco nella parte interna del Castello.

Agosto/ore 19:30

Presentazione dei libri “Caravaggio a Messina” Giambra Editore della scrittrice e storica dell’arte Valentina Certo e “Caravaggio a Siracusa” Et Editore, del prof. Paolo Giansiracusa.

I due scrittori terranno una Lection Magistralis.

A seguire rinfresco nella parte del terrazzo del Castello.

Per tutto il periodo che va dal 29 Luglio al 25 Agosto i libri saranno presenti all’interno del meraviglioso Castello dei principi Gallego che ospita la mostra dove sono previste le visite da parte di allievi del Liceo artistico E. Basile di Messina, del Liceo Artistico di Santo Stefano di Camastra, del Liceo Artistico di Capo d’Orlando, di Milazzo e delle Accademie Mediterranea di Messina e di quella di Raccuia, ed aperte a tutti coloro vogliano fare un’esperienza artistico laboratoriale, per attività di Workshop con gli artisti presenti ed ospiti all’interno della città di Sant’Agata di Militello.

Sempre nello stesso periodo non mancheranno ospiti internazionali. E’ prevista infatti uno spazio dedicato ad artisti, scrittori, poeti, musicisti, stilisti che saranno ospitati per condividerne il loro pensiero espressivo e creativo dell’arte. Per ulteriori informazioni segui Magika/mente 2018 Pagina FB

17 Agosto 2018 ore 21:30 – Piazzale Vicari

Music indet Contest Casa Sanremo in Tour – Radio Zenith

Concerto di vari gruppi ed artisti musicali provenienti da diverse città d’Italia.

24 Agosto dalle ore 20:30 con ArteMis’s eventi, la finale Regionale del Concorso Nazionale “MissIn4missima” (Informissima), NO all’ANORESSIA – NO alla VIOLENZA sulle DONNE Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, che vedrà 5 ragazze (sulle 20 che giungeranno a Sant’Agata Militello per la serata finale) qualificarsi per le fasi Nazionali che si terranno a Riccione dal 4 al 9 Settembre 2018.

Ospite d’Onore, la cantante Leda Battisti con un suo repertorio musicale dal vivo

25 Agosto dalle ore 19:00

Finissage della mostra “UNIVERSI” a cura del Critico d’Arte Mariateresa Zagone.

Seguirà Estrazione del Biglietto vincente di un’Opera d’Arte messa a sorteggio, eseguita dagli artisti.

Ospiti D’onore “Club Ferrari” Esposizione di automobili dal marchio prestigioso Ferrari, accompagnato ad un piccolo rinfresco ed ai ringraziamenti degli artisti alla comunità di Sant’Agata di Militello.