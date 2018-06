Zamp Art: a Messina il primo festival “con la coda”

3 giugno 2018 21:00

Grande attesa a Messina per Zamp Art: il festival “con la coda”

Grande attesa a Messina per Zamp Art: domenica 24 giugno dalle 9 alle 20:00 la Piazza Duomo si animerà per il Festival con la Coda. L’evento, spiegano gli organizzatori, nasce con il triplice intento di sensibilizzare, informare, coinvolgere il cittadino. Durante la giornata verranno proposte iniziative artistiche e sociali mirate a diffondere la cultura e l’educazione civica e il rispetto degli animali. Di seguito il calendario degli eventi in programma durante la giornata:

-“Selfie a Sei Zampe”: esposizione fotografica dei maggiori esponenti del mondo dell’Arte e dello spettacolo immortalati con i propri animali d’affezione.

-“P.P.A” Pet Photography Awards: contest di fotografia di animali d’affezione.

-“Zampennelliamo”: estemporanea di pittura per bambini con tema “l’uomo, gli animali e la natura”

-“Call for Artist”: mostra di disegno, pittura, scultura, ceramica con tema “l’uomo, gli animali e la natura”.

-“Orme di design”: esposizione di progetti per la realizzazione di nuovi elementi d’arredo urbano quali: “contenitore d’uso pubblico per la raccolta delle deiezioni” e “distributore automatico di sacchetti per la raccolta delle deiezioni”.

-“Esposizione di Tazze d’autore”: Opere realizzate appositamente da rinomati Artisti messinesi per l’Associazione Soccorriamoli, con tema “I pet”.

-“Mostra cinofila” aperta a cani di razza e meticci.

-“Consulenza medico-veterinaria” gratuita al pubblico

-“Consulenza di educazione cinofila” gratuita al pubblico

-“Accenni di Pet-terapy”

-“Agility Dog”