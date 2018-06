Villa San Giovanni, scongiurato l’ennesimo commissariamento del Comune: il Tar respinge il ricorso del Pd

7 giugno 2018 18:25

La nota del Sindaco f.f. di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi sul commissariamento del Comune

“Con Ordinanza del 06.06.2018 il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, esaminato il ricorso riassunto dai Consiglieri comunali Salvatore Ciccone e Angela Vilardi, non ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare. Come già accaduto nel precedente giudizio, concluso con il rigetto della richiesta cautelare d’urgenza, anche la nuova istanza cautelare, avanzata dai due consiglieri del Partito Democratico, al fine di determinare l’immediato “congelamento” della Giunta, non è stata accolta”. Lo afferma in una nota il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi.

“Viene pertanto scongiurata la via di un ulteriore commissariamento dell’Ente che sarebbe stato imposto qualora fossero state accolte le richieste dei ricorrenti”.

“Un sentito ringraziamento – dichiara a nome dell’Esecutivo il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi – va all’Avv. Michele Salazar, difensore del Comune e all’Avv. Walter Tripodo, difensore del Sindaco Giovanni Siclari. Entrambi hanno sostenuto le ragioni che consentono la continuità amministrativa e politico-istituzionale voluta dai cittadini. Va precisato che si tratta di una sonora bocciatura da parte di chi ha perseguito e continua a perseguire la strada giudiziaria quale alternativa democratica all’opposizione, con l’intento di ottenere non si sa quale obiettivo se non il caos, la confusione e l’ostacolo all’attività amministrativa. L’Amministrazione Comunale, pertanto, esprime tutta la soddisfazione per la vittoria della Città, che ha diritto ad essere guidata da un Consiglio e da una Giunta chiara espressione democratica della volontà popolare”.