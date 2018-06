Villa San Giovanni, Porpiglia: “archiviato il procedimento di scioglimento per mafia”

6 giugno 2018 22:07

Il Capogruppo del Centro-destra villese, Francesca Anastasia Porpiglia, esprime la sua soddisfazione per l’archiviazione del procedimento di scioglimento per mafia

“In data odierna ci è stato comunicato che Marco Minniti ha adottato il provvedimento di conclusione del procedimento aperto con l’invio della commissione d’accesso presso il comune di Villa San Giovanni nell’ottobre del 2017 e ne ha quindi sostanzialmente archiviato il procedimento di scioglimento per mafia. Esprimo grande soddisfazione a nome di tutto il gruppo di maggioranza Centrodestra Villese, ma credo anche di tutti i cittadini Villesi, per l’esito del procedimento che ha acclarato come “non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti“ per il Comune di Villa San Giovanni. Un eventuale scioglimento per mafia avrebbe significato macchiare per sempre, in modo indelebile, un comune importante dell’area dello Stretto come Villa San Giovanni, i cittadini e noi giovani amministratori che in un momento così difficile abbiamo deciso di impegnarci per la nostra comunità“. Lo scrive in una nota stampa il Capogruppo del Centro-Destra villese, Francesca Anastasia Porpiglia.

“Certo abbiamo trascorso in questi mesi durante il lavoro silente ma certosino della commissione d’accesso, cui va il ringraziamento insieme alla Prefettura per il lavoro svolto, dei momenti di scoramento dovuti al fatto che non si riusciva a capire dove e come un’amministrazione così giovane avesse potuto prestare il fianco ad eventuali infiltrazioni mafiose e, nonostante, la risposta fosse sempre negativa, restava il fatto, il dubbio remoto, che la statistica condannava inesorabilmente i comuni ove fosse stata mandata una commissione d’accesso allo scioglimento. Oggi perciò lasciateci dire che per Villa e per i Villesi è il momento della soddisfazione, del trionfo dello Stato di diritto. Anche l’ombra è stata levata!” conclude.