8 giugno 2018 23:00

Grosseto attende con impazienza il Campionato Nazionale UNVS di calcio a undici che si disputerà il 16 e 17 giugno prossimi. Per la sezione dei Veterani dello Sport di casa, presieduta da Rita Gozzi, l’evento verrà allestito per la prima volta in assoluto. A Massa, campione uscente, e Casale, già vincitore, vanno i pronostici della vigilia.