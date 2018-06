Fabri Fibra in concerto in Sicilia: spostata la location dell’ Unlocked Music Festival

1 giugno 2018 16:17

Cambiata la location della settima edizione di Unlocked Music Festival in Sicilia: una piccola buca apparsa ieri sul prato del Castello a mare ha portato al cambio della location per motivi di sicurezza

L’Unlocked Music Festival, la giornata dedicata alla legalità, alla musica e alla valorizzazione del territorio prevista per domani (2 giugno) al Castello a mare si sposta al Foro Italico. Un piccolo problema verificatosi ieri sul prato del sito archeologico ha portato al cambio della location e, per garantire la riuscita dell’importante manifestazione, organizzatori e Istituzioni hanno previsto un allestimento speciale al Foro Italico. I possessori dei biglietti già acquistati potranno recarsi direttamente nella nuova location ed assistere alla grande festa. “Ieri, quando stavamo predisponendo le attività preliminari per gli allestimenti – commenta Vincenzo Grasso, socio di Unlocked – abbiamo notato una buca del diametro di 40 cm sul prato del Castello a mare. Abbiamo segnalato il tutto alla Soprintendenza ed alla Commissione pubblico spettacolo e, per motivi di sicurezza, abbiamo deciso di cambiare location. Le Istituzioni cittadine hanno supportato la nostra scelta e, in poche ore, è stato individuato il Foro Italico per offrire ai partecipanti la possibilità di assistere ad uno degli eventi più importanti dell’anno. Tutta l’area verrà recintata e sarà consentito l’accesso ai soli possessori dei biglietti. Per noi la sicurezza è di fondamentale importanza e siamo sicuri che il pubblico apprezzerà le nostre scelte. Ci tengo a ringraziare in modo particolare il Comune di Palermo, l’Autorità portuale, la Questura, la Soprintendenza e la Prefettura per il sostegno che stanno dando alla riuscita di questa importante manifestazione. Ringrazio anche i fornitori che stanno allestendo l’area del Foro Italico per la loro alta professionalità”. Il programma dell’Unlocked Music Festival rimane invariato. Al Foro Italico di Palermo arriveranno domani ospiti istituzionali, imprenditori siciliani di successo, artisti e performer di generi diversi, dj set e Fabri Fibra, il rapper da un milione di copie vendute. La madrina del progetto è Valeria Grasso, imprenditrice siciliana e testimone di giustizia, che nei suoi interventi accenderà i riflettori sui temi della legalità e accompagnerà sul palco gli ospiti di questa edizione, tra cui il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Salute, sarà una vera e propria festa che partirà alle 17:00 e si concluderà a tarda notte. Alle 23 ci sarà l’evento più atteso di questa edizione, il concerto di Fabri Fibra. Dopo un 2017 da urlo, grazie al successo del suo ultimo album “Fenomeno” e del successivo tour autunnale nei più importanti club d’Italia, il rapper di Senigallia porterà sul palco dell’Unlocked Music Festival le sue hit, dalle più recenti fino agli intramontabili classici del suo repertorio. “Lavoriamo costantemente – concludono gli organizzatori – nella ricerca di nuove vie per affrontare determinati temi al fine d’insegnare alle nuove generazioni l’amore per se stessi e per ciò che li circonda, avviando dei percorsi di conoscenza sulla storia dei territori in cui essi stessi vivono. La sensibilizzazione avverrà attraverso momenti artistici, musicali e narrativi. Imprenditori, figure istituzionali e dello spettacolo, si alterneranno negli interventi, per far capire ai giovani che il futuro è adesso e parte da loro”.