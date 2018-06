Under 14: la Viola Reggio Calabria vince il campionato Regionale

3 giugno 2018 17:10

La Viola Reggio Calabria è campionessa regionale

La Viola Reggio Calabria vince il titolo regionale Under 14 e sarà l’unica compagine di Calabria a volare, all’interno delle competizioni giovanili maschili alle finali nazionali di categoria. I nero-arancio allenati dai Coach Iracà e Cotroneo dopo aver vinto la semifinale contro la Micromega Cosenza si sono ripetuti battendo nella finalissima giocata al PalaCalafiore la compagine reggina della Nuova Jolly. La domenica mattina sorride ai violini che si affiancano nel computo generale dei titoli regionali ai tre successi del network catanzarese Virtus-Smaf vincitori nelle categorie Under 18,16 e 15. Il successo della massima espressione del basket calabrese fa coppia con il successo interregionale nel girone d’Eccellenza Calabria/Sicilia della Viola allenati dal medesimo staff tecnico. La gara domenicale scrive 75 punti realizzati dai nero-arancio contro i 49 della Jolly con un maxi allungo registrato nel secondo quarto che determina l’esito della gara. Prova di gruppo sostanziosa per Messina e soci che brindano al successo regionale e si preparano per le finali nazionali di categoria che si disputeranno a Cagliari.

Viola Reggio Calabria-Nuova Jolly 75-49

(20-8,46-19,67-32,75-49)

Viola: Ziino 6, Mollica 2, Arcudi 2, Russo 8, Morabito 2, Messina 13, Campolo 21, Condemi 2, Freno 11, Basile, Lacopo 8,Fiore . Allenatore: Pasquale Iracà Ass Giuseppe Cotroneo

Nuova Jolly:Minniti,Scarfò 23,Centofanti, Fontana 3, Ielo 17, Floccari, Cilione, Lucisano, Triolo, Cuzzocrea 6, Cutrì, Musolino -All Romana Pirillo Ass Anna Fotia

Arbitri: Alessio Tolomeo di Catanzaro e Claudio Ortenzi di Vibo Valentia