Calabria, Tripodi: “il Sud assente dal programma del governo. Grave e inaccettabile”

6 giugno 2018 22:22

Tripodi (FI): “Governo, Sud assente nel programma, grave e inaccettabile”

«Un Governo che nel proprio programma ignora il Sud è una cosa grave e inaccettabile». Lo dichiara Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia, che prosegue: «Nessun punto è stato dedicato al nostro Meridione che, invece, è l’area che ha più bisogno di attenzione, rilancio e concretezza dell’azione politica. Le emergenze del Sud, come è noto, sono molteplici, eppure questo Governo ha preferito rimanere miope di fronte alle esigenze dei cittadini meridionali, declassandoli di fatto a italiani di serie B. Anche per questo – sostiene Tripodi – la nostra sarà un’opposizione netta e chiara. Non faremo sconti e continueremo a essere sentinelle, affinchè l’attenzione venga rivolta a quel Meridione che attende da troppo tempo di essere rilanciato. Terre ricche di tesori inestimabili, bellezze architettoniche e culturali, ma che senza infrastrutture e investimenti adeguati non possono far decollare l’economia e il turismo di aree, che potrebbero rappresentare il motore propulsore per rilanciare l’economia dell’intero Paese. La nostra attenzione, dunque, rimarrà alta su tutti quei settori che attendono interventi massicci, dalla sanità alle scuole, dal sistema trasporti, all’imprenditoria.

Il Sud e in particolare la Calabria – ha concluso la Tripodi – necessita di un impegno costante e per tale ragione, continueremo a puntare i riflettori sulle emergenze lavorando per rilanciare un territorio, che richiede un riscatto totale».