Tre studentesse reggine a bordo della nave Vespucci

8 giugno 2018 19:43

Le tre ragazze reggine si imbarcheranno in occasione della Festa della Marina Militare

Tre meritevoli studentesse e giovani socie della Lega Navale Italiana – Sezione di Roccella salperanno a bordo della “più bella nave del mondo” la nave-scuola della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci” in un viaggio che le condurrà attraverso i mari italiani da Palermo a La Spezia. Le tre ragazze – Giada De Francesco, Gaia Macrì e Francesca Sainato – si imbarcheranno il prossimo 10 giugno, festa della Marina Militare, e sbarcheranno giorno 19 in Liguria. Questa possibilità unica e indimenticabile è stata offerta loro dalla locale Sezione della Lega Navale che ha segnalato alla Presidenza Nazionale i nominativi delle giovani socie. Non è la prima volta che giovani della Locride vivono questa esperienza; difatti negli scorsi anni molti altri giovani soci hanno potuto vivere l’esperienza del mare assieme ai marinai sia sulla nave Vespucci che sulla nave Palinuro, grazie alla sinergia esistente tra la Lega Navale di Roccella e la Marina Militare.