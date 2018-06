Cosa sono le “Trading Pairs” (coppie valutarie) nelle criptovalute?

4 giugno 2018 17:17

Il mercato delle criptovalute è sempre più in espansione, e diventare un trader è ormai una vera e propria professione, in molti casi molto remunerativa

Capire appieno però tutti i meccanismi e le complessità tecniche che stanno alla base del trading con le criptovalute è però necessario se non si vuole rischiare di bruciare troppo in fretta il proprio capitale su investimenti sbagliati. Ottenere una certa consapevolezza dei meccanismi di base e quelli avanzati è quindi uno degli step necessari prima di muore i primi passi nel mondo del trading. In questo articolo ci occuperemo di spiegare cosa sono le Trading Pairs e come usarle efficacemente nel mondo delle criptovalute.

Come funzionano le trading pairs?

Quando si parla di criptovalute e di trading è fondamentale capire cosa sono le “trading pairs” (ovvero le coppie valutarie), dato che queste rappresentano uno dei metodi più efficaci attraverso il quale si possono ottenere guadagni molto sicuri.

Le coppie valutarie descrivono uno scambio fra uno specifico tipo di criptovaluta (ad esempio il Bitcoin) e un’altra (ad esempio l’Ethereum). Seguendo questo esempio, la coppia in esame sarebbe BTC/ETH, ed il trader potrà comprare Bitcoin spendendo Ethereum, o vendere Ethereum in cambio di Bitcoin. In altre parole, oltre a scambiare denaro contante per mezzo di valute tradizionali (dollaro, euro), è possibile scambiare una criptovaluta con un’altra criptovaluta.

Nella coppia BTC/ETH la prima valuta (Bitcoin) viene definita Valuta Base, mentre la seconda criptovaluta (Ethereum) è detta invece Valuta Quotata. Il tasso di cambio indica la quantità di unità di valuta quotata sono richieste per acquistare un’unità di valuta base.

Ad esempio, se il valore corrente del Bitcoin è pari a 20 Ethereum, e si vuole spendere 1 Ethereum per comprare l’equivalente in Bitcoin, si otterrà un totale di 0.05 BTC (in questo caso il tasso di cambio è 20). Se il prezzo dei BTC dovesse incrementare del 50% raggiungendo quota 30 ETH, la frazione di BTC da voi acquistata salirebbe essa stessa di valore, raggiungendo quota 1.5 ETH. E con un valore dell’ETH pari a circa 600 USD, il guadagno netto è di ben 300 USD!

Perchè sono importanti le trading pairs?

Attualmente sono presenti sul mercato mondiale più di 1,200 criptovalute, la stragrande maggioranza delle quali acquistabile solo attraverso i Bitcoin. Questa criptovaluta è infatti considerata la moneta di base per tutte le altre, ed è dunque fondamentale sapersi muovere agilmente nei meccanismi delle coppie di valuta. Il primissimo passo sarà quindi di convertire la vostra valuta di base (dollari o euro) in Bitcoin, per poi muovervi progressivamente verso le altre usando i suddetti meccanismi di pair trading.

Prendiamo ad esempio i Monero (XMR). Supponendo che questa sia la valuta su cui abbiamo deciso di investire, non potremo però acquistarla usando semplici USD (dollari americani). Dovremo quindi usare la coppia valutaria XMR/BTC, ovvero dovremo prima acquistare un certo quantitative di Bitcoin che poi spenderemo in XMR. Il prezzo del Monero è quotato ad un tasso di cambio di 0.025, ovvero ci vogliono 0.025 BTC per acquistare un singolo XMR. In altre parole, se il valore in USD del BTC è pari a $14,800, un XMR avrà un valore che equivale a $370.

Laddove il valore del XMR dovesse salire ad esempio a$500, il trader ne avrebbe avuto un guadagno netto del 35%, ma solo se il valore del BTH nel frattempo è rimasto costante perché lo scambio avviene sempre e comunque con la criptovaluta base, e non con i dollari. La difficoltà per il trader sta quindi nella necessità di dover seguire sempre e comunque due (o più) valute contemporaneamente, specialmente se poi si devono convertire questi stessi dollari in euro giacchè si vive in Italia.

Conclusione

Conoscere i fondamenti attraverso cui è possibile guadagnare con le criptovalute è il primo passo prima di immergersi nel complesso mondo del trading. Anche se all’inizio comprendere tutti questi meccanismi può sembrarvi un’impresa colossale, non temete. Nel tempo e con la pratica diventeranno automatici, e proprio per questo vi consigliamo inizialmente di fare le vostre prove con un portafoglio virtuale relativamente piccolo. In ogni caso, vi auguriamo buona fortuna!