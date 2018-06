I Negrita tornano in Sicilia: attesissima tappa della band aretina al Teatro Antico di Taormina

27 giugno 2018 19:08

Il rock al Teatro Antico di Taormina: arrivano i Negrita in concerto

Il Teatro Antico di Taormina è pronto ad ospitare uno degli eventi rock più attesi della stagione. A fare tappa nella suggestiva location arriva la mitica band aretina dei Negrita. Dopo la data zero al Foro Annonario del tour “Desert Yacht Club”, la band del rock si prepara all’attesissimo ritorno in Sicilia, che si terrà nella splendida cornice del Teatro Antico il 19 agosto alle 21. I Negrita si esibiranno nei pezzi del nuovo album, un tripudio in musica scritto e composto dalla band e prodotto da Fabrizio Barbacci. Desert Yacht club è il loro decimo album, anticipato dai singoli Adiós paranoia e Scritto sulla pelle: un album le cui canzoni rievocano anche con un pizzico di nostalgia gli anni passati. I brani sono stati realizzati durante un viaggio negli Stati Uniti: si tratta di 11 tracce molto autobiografiche che segnano un nuovo inizio per la band aretina. Chiunque ascolti Desert Yacht Club, ed è amante dei Negrita, non può che riconoscere il sound immediatamente, anche senza ascoltare il timbro della voce di Pau, inconfondibile nel panorama musicale italiano. Tra tutte le tracce dell’album “Non Torneranno Più” è il pezzo che probabilmente resta più nei cuori e nella mente di tutti i 35/40enni, perché racconta dei tempi passati, di quegli anni dove il divertimento era rappresentato dalle risate in compagnia degli amici storici, di quei tempi in cui non esistevano smartphone. Insomma un brano che altro non è che un meraviglioso omaggio agli anni spensierati della gioventù. Biglietti a partire da € 32,20 su Ticketone, CTbox e Circuito Box Office Sicilia.