Reggio Calabria, Siclari: “con l’America’s Cup creeremo le condizioni per dare alla Regione il riscatto che merita”

Reggio Calabria, Siclari: “Ero certo che il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà avrebbe compreso l’importanza di aprire un tavolo tecnico per l’America’s Cup”

“Ero certo che il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà avrebbe compreso l’importanza di aprire un tavolo tecnico per accelerare i tempi, da parte del commissario, per verificare se l’intera Città Metropolitana è in condizioni tecniche e territoriali per ospitare il grande evento dell’America’s Cup che ha sollevato Fabio Colella. Ho maturato l’esperienza politica nella Capitale, dove i grandi eventi sono all’ordine del giorno, come quello di oggi della Formula E (gran premio di formula 1 elettrico) e come la prima maratona podistica di Telethon per la ricerca dove ho avuto l’onore di guidare il tavolo tecnico per la realizzazione dell’evento, e per questo che non solo ho voluto consigliarne l’istituzione ma ho anche detto che parteciperò per apportare la mia esperienza oltre che essere attivo e presente come rappresentante politico dell’intero collegio per il Governo. Oggi inizia un importante passo avanti della politica per la città, questo sarà un esempio da seguire e applicare ogni qualvolta si presenterà un’occasione di crescita e sviluppo per la nostra terra. Su questa strada, che sono certo sia quella giusta, creeremo le condizioni per dare alla Calabria il riscatto che merita”. Lo dichiara in una nota stampa il Senatore Marco Siclari.