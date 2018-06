Tumori al seno: in crescita il numero di casi diagnosticati in Sicilia

27 giugno 2018 17:33

Cresce il numero delle tumori al seno diagnosticati nella donne in Sicilia

In crescita il numero delle diagnosi di cancro al seno in Sicilia. Secondo i dati diramati da dall’assessorato regionale alla Salute durante la conferenza stampa di presentazione della nuova commissione regionale di senologia che si occuperà dell’accreditamento delle cosiddette Breast Unit, nel 2016 sono state circa 4700 le donne ricoverate per tumore alla mammella nell’isola o in altre regioni. Il numero di ricoveri maggiori si è avuto a Catania (1088), Palermo (1044) e Messina (630). Un dato in crescita rispetto agli anni scorsi, ad esempio a quelli del 2011, quando sono stati diagnosticati 2011 casi. Un dato che però- spiegano dall’assessorato- è in aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione.