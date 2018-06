Sicilia, minacce di morte al Presidente Musumeci: solidarietà del Centro Studi Grammatico

21 giugno 2018 17:02

Sicilia, il Centro Studi Dino Grammatico esprime solidarietà al presidente Musumeci, vittima di minacce di morte sui social

“L’ultimo increscioso avvenimento, ovvero l’”augurio” al Presidente Musumeci di una morte lenta e dolorosa lanciata negli ultimi giorni sui social, testimonia purtroppo l’imbarbarimento della vita politica siciliana. Il Centro Studi Dino Grammatico ed alcuni vecchi amici che hanno accompagnato Nello Musumeci nel suo lungo percorso per il raggiungimento della Presidenza della Regione Siciliana, preso atto con disgusto di questo raccapricciante episodio (che più di ogni altro precedente testimonia il livello raggiunto in certi squallidi retrobottega della “politica”), si stringono ancor di più attorno all’uomo politico che oggi interpreta la speranza di riscatto di tanti Siciliani“- è quanto si legge in una nota a firma di: Fabrizio Fonte (Presidente «Centro Studi Dino Grammatico»), On. Michele Rallo, Giuseppe Bica (Sindaco di Custonaci), Giuseppe Peraino (Sindaco di San Vito Lo Capo), Vito Grammatico (San Vito Lo Capo), Gioacchino Poma (Consigliere Comunale di Custonaci), Giovanni D’Aguanno (Consigliere Comunale di Castellammare del Golfo), Francesco Lombardo (Buseto Palizzolo), Giuseppe Sechi (Pantelleria), Nicola Lamia e Andrea De Martino (Trapani), Aurelio Norrito e Vito Clemense (Mazara del Vallo).