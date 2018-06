Palermo, grave intimidazione a Pasqualino Monti: solidarietà di Liberty Lines

21 giugno 2018 16:28

Solidarietà di Liberty Lines al Presidente dell’Autorità portuale di Palermo per il grave atto intimidatorio subito lo scorso giorno a seguito della firma del protocollo antimafia

Anche Liberty Lines esprime solidarietà al Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale di Palermo, Pasqualino Monti, al quale lo scorso giorno, proprio a seguito della sigla del protocollo d’intesa antimafia con la Prefettura, un busta contenente un proiettile. Il protocollo è finalizzato a chiudere i cantieri per 250 milioni di euro, sottraendoli così alla mafia. Forte il messaggio di solidarietà e vicinanza da parte della società di trasporto marittimo: “Nel rimanere vicina al Presidente Monti- si legge in una nota trasmessa da Liberty Lines– la Compagnia non ha dubbi che egli proseguirà nel suo lavoro, con la sua riconosciuta professionalità e senza lasciarsi intimidire da atti deplorevoli, rafforzando ulteriormente il percorso di legalità e di efficienza già iniziato“.