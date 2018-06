La bellezza della Sicilia e dell’Etna fotografate dallo spazio [FOTO]

6 giugno 2018 14:07

Pubblicate sul sito dell’Esa, le immagini della Sicilia e dell’Etna sono nell’infrarosso e sono state catturate dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface Radiometer), progettato in Italia da Leonardo

Le prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel 3B sono della Sicilia e dell’Etna. Pubblicate sul sito dell’Esa, le immagini sono nell’infrarosso e sono state catturate dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface Radiometer), progettato in Italia da Leonardo. Lo stesso satellite e’ stato costruito in Italia dalla Thales Alenia Space (Thales-Leonardo). Le tracce termiche rendono l’Etna chiaramente visibile perche’ l’immagine mostra una mappa con la temperatura dell’intera area. La superficie terrestre e’ colorata in rosso e arancio, le superfici marine in blu, le aree in blu-nero scuro corrispondono alle nuvole, che non sono trasparenti alle radiazioni termiche a infrarossi e quindi impediscono la visione di mare e terra. Sentinel 3 e’ stato progettato per fornire temperature delle acque superficiali e misure al servizio dei centri di previsione oceanografici e meteorologici, mentre sulla superficie terrestre gli strumenti possono monitorare zone di calore urbano e incendi boschivi.